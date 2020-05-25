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ФГВФЛ будет судиться за рубежом с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит"

Начата работа по поиску зарубежных активов Лагуна и Жеваго.

ФГВФЛ будет судиться за рубежом с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит"
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанял юристов для судебных разбирательств с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит".

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Интересы фонда и "ФиК" будет представлять компания Gateley Plc. Ее партнером выступит аудиторская компания Grant Thornton UK LLP. Юридическим советником на Кипре станет George Z. Georgiou & Associates LLC, на Британских Виргинских островах - Ogier, во Франции - Bonifassi Avocats. Также привлечена компания из США, которая занимается финансированием судебных процессов, - Bench Walk Advisors LLC.

Интересы по делу Дельта Банка будет представлять фирма DWF Law. Ее главным партнером выступит детективное агентство Kroll Assocíates U.K. Limited, известное в Украине тем, что занималось расследованием и поиском активов Приватбанка, выведенных перед национализацией.

Задачей Grant Thornton и Kroll будет розыск и идентификация активов, выведенных за границу владельцами этих двух неплатежеспособных банков, а также установления их активов, на которые можно будет обращать взыскание (предварительно накладывать всемирной арест) во время судебных процессов за рубежом.

Напомним, что Дельта Банк перед банкротство входил в топ-5 крупнейших банков Украины, а "ФиК" - в топ-10.

Владельце Дельты был Николай Лагун, банка "Финансы и Кредит" - Константин Жеваго.

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