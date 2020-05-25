Олег Левченко: «Без помощи государства аэропорт «Киев» не выживет»

Международный аэропорт «Киев» дважды обращался к президенту и Кабмину за помощью. Потеряв 92% дохода, столичный аэропорт «Киев» может не пережить кризис, вызванный пандемией. Что ожидает второй по величине аэропорт Украины — в интервью гендиректора компании «МАСТЕР-АВИА» Олега Левченко.

Сколько пассажиров аэропорт «Киев» принимал до карантина и какие цифры сегодня?

В начале года мы вышли на пассажиропоток 100 тысяч пассажиров в месяц. Ежедневно осуществлялось около 50 рейсов. Сейчас – практически ноль. Несколько раз в неделю выполняется почтовый рейс на Saab 340 и бизнес-рейсы по Украине — один-два в месяц. Если сравнить с апрелем прошлого года, то доходы упали в 10 раз.

Как работают сотрудники?

В компании «МАСТЕР-АВИА», отвечающей за работу пассажирских терминалов, обслуживание самолётов и пассажиров на перроне, авиационную безопасность, и в коммунальном предприятии МА «Киев», отвечающем за взлетно-посадочную полосу и весь аэродром, – эти два предприятия обеспечивают функционирование аэропорта в целом – работают порядка 2000 человек. С начала карантина в марте эти люди – в отпуске за свой счет. Кроме того, аэропорт сотрудничает более чем с 50 предприятиями в смежных областях, там работают еще до 8 тысяч человек.

Сейчас в аэропорт на работу выходят только те, кто отвечает за поддержание работоспособности инфраструктуры. Поскольку аэропорт сам по себе не закрыт — закрыт только пункт пограничного пропуска — мы должны его обслуживать. Это до сотни человек.

Почему аэропорт не законсервирован?

Мы остановили все, что можно было остановить, но законсервировать полностью невозможно. В терминалах находятся сотрудники, пограничники, таможенники, соответственно, системы водоснабжения, кондиционирования, пожарной безопасности должны работать, и есть люди, которые за этим следят. Здания должны охраняться. Всегда на аэродроме присутствует аварийно-спасательная команда, персонал, который работает по встрече и выпуску самолетов, специалисты наземной службы, службы авиационной безопасности.

Какие расходы на содержание инфраструктуры несете в период карантина?

Если сравнить с февралем, нам удалось снизить расходы где-то на 50-60%. За счет отпусков сотрудников, за счет остановки основных объектов, уменьшения транспортных расходов, расходов электроэнергии, водоснабжения. Но это все равно большие деньги.

В свое время «МАСТЕР-АВИА» вложила в реконструкцию аэропорта порядка 2,1 миллиарда гривен, в том числе кредитных. Вам удается выполнять обязательства по этим кредитам?

Мы смогли договориться с банком. На период карантина банк отсрочил выплаты и снизил проценты по кредиту, но как только будет объявлено о завершении карантина – мы вернемся к прежним условиям. И это увеличит нашу расходную часть почти в два раза. Нам необходима помощь.

Есть инфраструктурные проекты, которые пришлось остановить или перенести?

В долгосрочной перспективе у нас было строительство гостиничного комплекса и бизнес-центра. Объем инвестиций — до 100 миллионов долларов. Было много инновационных проектов и IT-решений, в том числе связанных с автоматизацией прохождения пассажирами контроля на авиационную безопасность. Диалог с поставщиками продолжается, но все проекты поставлены на паузу.

В одном из своих заявлений аэропорт «Киев» просил распределить пассажиропоток с Борисполем 30% на 70% до восстановления докризисных объемов. Что это могло бы вам принести и почему не 50 на 50?

Аналитики давали разные прогнозы относительно того, когда отрасль вернется к докризисным объемам. Были разные данные – это и середина 2021 года, и 2022 год, а возможно, и 2023-й. Этот период будет сложным и для авиакомпаний, и для аэропортов.

Теперь о двух аэропортах «Киев» и «Борисполь», так называемый киевский авиаузел. Это абсолютно нормальная практика, если государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров, рейсов. Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий.

Вы также просили о прямой финансовой помощи: 22 млн грн безвозмездно каждый месяц, субсидия $15 на каждого пассажира, помощь в рефинансировании кредита на $28 млн. Прокомментируйте.

22 млн грн — это та минимальная сумма, которая позволит нам удержать коллектив на самых минимальных зарплатах, содержать инфраструктуру и гарантировать безопасность полетов.

Если нам удастся достичь объемов пассажиропотока в 30% от ранее планируемого, доходная часть упадет примерно на 75%.

Субсидия на пассажиров помогла бы частично компенсировать недостаток средств для операционной деятельности и восстановления сети полётов. На сегодняшний день в большинстве европейских стран применяется практика дотирования аэропортов и авиакомпаний для скорейшего восстановления авиационной отрасли. В нашем случае практически все авиакомпании, летающие от нас, запросили у аэропорта значительные скидки (до 80%), на период до восстановления докризисных объемов. По аналогии с европейскими странами. При этом у аэропортов возрастают удельные расходы на одного пассажира, как в связи с уменьшением количества самих пассажиров, так и в связи с новыми санитарными требованиями. То есть патовая ситуация: доходов нет, расходы увеличиваются и при этом ещё необходимо дать авиакомпаниям скидки до 80%, иначе они вообще не полетят! Естественно, без помощи государства аэропорту не выжить! И мы, руководство аэропорта, об этом уже КРИЧИМ третий месяц, пишем во все инстанции…

Что касается кредита, льготные условия по кредитному договору после окончания карантина закончатся. И это сразу почти в два раза увеличит нашу расходную часть. Рефинансирование кредита – одна из составляющих мер по предотвращению банкротства.

Еще одна непосильная сейчас нагрузка для аэропорта — это налог на землю. Ежемесячно предприятие платит миллионы гривен, потому что налог на землю в городской черте значительно дороже, чем в пригороде. Киевский аэропорт платит ежемесячно столько же, сколько платят все аэропорты Украины в год. В сегодняшней ситуации это смертельно для предприятия. Руководители предприятий обратились в Киевсовет с просьбой уменьшить налог. Очень надеемся, что собственник, Киевсовет, услышит проблемы аэропорта и пойдёт навстречу в этом вопросе.

К сожалению, сейчас речь о развитии не идет. Это вопрос выживания. Аэропорт «Киев» – второй в Украине по величине и пассажиропотоку. Единственный аэропорт, который находится в городской черте Киева и дает городу 10 тысяч рабочих мест. Наш аэропорт – второй по величине налогоплательщик среди коммунальных предприятий города. Да и киевляне любят свой аэропорт, нам очень многие об этом пишут и говорят. Нельзя допустить банкротства аэропорта!

Аэропорты ушли на налоговые каникулы?

Мы были освобождены от налогов в марте, но уже с апреля «МАСТЕР-АВИА» совместно с коммунальным предприятием должны заплатить 3,5 млн грн налога на землю и на недвижимость. Все остальные налоги также остаются. Мы обращались в первые дни карантина в ДФС Украины с просьбой предоставления налоговых каникул. Нам ответили, что это не в их компетенции, что решение должно быть принято на уровне КМ Украины, на уровне законодательства.

Вы уже долго настаиваете на установлении минимальных ставок за посадку/взлет, обслуживание пассажиров, обеспечение безопасности. Есть подвижки?

Минимальные ставки на авиационное обслуживание (пассажирский сбор, сбор за взлёт-посадку, сбор за безопасность), устанавливаются приказом Министерства инфраструктуры. До пандемии каждый аэропорт разрабатывал свои правила скидок для авиакомпаний, чтобы мотивировать их выполнять полеты именно в этот аэропорт. На сегодняшний день мы считаем, что таких условий нет. Уровни ставок не могут быть ниже себестоимости предоставляемых аэропортами услуг. Тем более в условиях отсутствия реальных прогнозов развития авиаперевозок. Поэтому мы настаиваем на установлении ставок не ниже 10 долларов за взлет/посадку за 1 тонну максимальной взлетной массы, 10 долларов пассажирского сбора и 3 доллара за авиационную безопасность. Эти три опции должны быть зафиксированы на уровне государственных регуляторных органов. Наличие таких правил позволит предприятиям компенсировать их потери и поставит всех игроков авиационного рынка в равные условия. Сделает невозможными демпинговые манипуляции.

Есть реакция на ваши обращения?

Мы получили ответ от Офиса президента и СНБО о том, что обращения переданы Кабмину. Мы понимаем, что Украина не может финансово поддерживать все пострадавшие отрасли, как другие страны. Поэтому мы предлагаем: давайте поговорим о правилах игры. Не можете максимально помочь финансово — создайте равные условия и четкие правила. Это то, что государство может и должно сделать.

Если ваши обращения будут проигнорированы, аэропорт «Киев» доживет до условного 2023 года, когда отрасль выйдет на докризисные показатели?

Выжить аэропорт не сможет. Падение доходов на 92% можно округлить до 100%. Более того, если несколько авиакомпаний начнут летать небольшим числом рейсов, мы все равно должны будем выводить на работу полноценные смены. И нести соответствующие расходы. Не сможем же мы использовать часть взлетно-посадочной полосы, она должна работать вся. А впереди зима, уборка снега, поддержание в постоянной готовности к выполнению полетов взлетно-посадочной полосы, перрона, а это опять расходы — реагенты, машины, топливо. И не следует забывать, что будут введены дополнительные противоэпидемические правила, которые также увеличат наши расходы. Очевидно, нужно будет снабдить сотрудников и пассажиров масками, антисептиками, перчатками, защитными стеклами, обеспечить социальное дистанцирование и информирование.

Если государство не поможет нам финансово и регуляторно, мы не сможем выжить. Такая же ситуация в региональных аэропортах. Отличие только в том, что у них нет конкурентов. В Одессе, Харькове, Херсоне – по одному аэропорту. В Киеве — два. Мы вынуждены конкурировать, находясь при этом в неравных условиях. «МАСТЕР-АВИА» в свое время спасла аэропорт. Когда государству потребовалась помощь в подготовке к «Евро-2012», пришел инвестор. Теперь помощь нужна нам.

Вы готовы к возобновлению регулярного авиасообщения?

15 июня все международные и внутренние рейсы должны быть возобновлены. Аэропорт к этому готов. Технологически. И морально. Люди устали без работы, с радостью ждут первый рейс. Но без государственной поддержки этот рейс может оказаться и последним….