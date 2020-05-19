Институт Горшенина проведет онлайн-интервью с Оксаной Продан

Тема: «Как будет жить бизнес после карантина?»

20 мая 2020 года в 11:00 Институт Горшенина проводит онлайн-интервью на Youtube-канале LBTV с Оксаной Продан, председателем Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця".

Тема: «Как будет жить бизнес после карантина?»

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Оксане Продан. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

- Как малый и средний бизнес адаптируется в условиях карантина? Кто приспособился лучше, кому тяжелее всего?

- Какие последствия карантина имеет украинский бизнес уже сегодня? Какие отдаленные последствия прогнозируются?

- Существует ли диалог бизнеса и государства по поиску путей преодоления кризиса? Какова поддержка бизнеса со стороны государства?

- Как помогает малому и среднему бизнесу местные власти?

Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.