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Трансляция онлайн-интервью с Виктором Савиновым

Тема: «Последствия мирового карантина для Украины и мира».

Трансляция онлайн-интервью с Виктором Савиновым
Фото: Макс Левин

На Youtube-канале LBTV проходит онлайн-интервью с Виктором Савиновым, директором Института политической философии, политическим аналитиком, о мире после коронавируса.

Тема: «Последствия мирового карантина для Украины и мира».

В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос Виктору Савинову. Ссылка на прямую трансляцию интервью на youtube будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  • Карантин как инструмент «общества контроля»;
  • Новое понимание свободы в информационном обществе: соотношение реального и виртуального миров;
  • Как развитие технологий влияет на социальную структуру общества?
  • Политическое устройство общества постмодерна.

Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

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