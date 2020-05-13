Рада ужесточила наказание за повреждение линий связи

Преступникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи.

За принятие соответствующего законопроекта №2654 во втором чтении и в целом на внеочередном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов.

Сейчас по статье 360 УК можно получить штраф 100-200 необлагаемых минимумов, до года исправительных работ или до двух лет ограничения свободы.

По новым правилам самое легкое наказание составит 1000-3000 необлагаемых минимумов или ограничением свободы на 1-3 года. Максимальное наказание - лишение свободы на срок 6-10 лет с конфискацией имущества.

Также вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях о нарушениях правил охраны линий и сооружений связи.

Наказание увеличивается с 10-20 необлагаемых минимумов до 100-200, а для должностных лиц - до 300-400.

"Учитывая, что в динамике периода 2016-2019 г.г. увеличиваются случаи именно умышленного разрушения (например, поджогов) колодцев кабельной канализации электросвязи, телекоммуникационных сетей, что влечет нанесение значительного имущественного ущерба операторам, провайдерам телекоммуникаций и абонентам, и проявляется в препятствовании доступа к телекоммуникационным услугам на длительное время, существуют реальные риски посягательства на основы национальной безопасности государства", - говорится в пояснительной записке к документу.