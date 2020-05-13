Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Рада ужесточила наказание за повреждение линий связи

Преступникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Рада ужесточила наказание за повреждение линий связи
Фото: haqqin.az

Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи.

За принятие соответствующего законопроекта №2654 во втором чтении и в целом на внеочередном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов.

Сейчас по статье 360 УК можно получить штраф 100-200 необлагаемых минимумов, до года исправительных работ или до двух лет ограничения свободы.

По новым правилам самое легкое наказание составит 1000-3000 необлагаемых минимумов или ограничением свободы на 1-3 года. Максимальное наказание - лишение свободы на срок 6-10 лет с конфискацией имущества.

Также вносятся изменения в статью 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях о нарушениях правил охраны линий и сооружений связи.

Наказание увеличивается с 10-20 необлагаемых минимумов до 100-200, а для должностных лиц - до 300-400.

"Учитывая, что в динамике периода 2016-2019 г.г. увеличиваются случаи именно умышленного разрушения (например, поджогов) колодцев кабельной канализации электросвязи, телекоммуникационных сетей, что влечет нанесение значительного имущественного ущерба операторам, провайдерам телекоммуникаций и абонентам, и проявляется в препятствовании доступа к телекоммуникационным услугам на длительное время, существуют реальные риски посягательства на основы национальной безопасности государства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также