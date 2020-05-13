"Батькивщина" объяснила, почему не голосовала за закон про банки

Так называемый «банковский» закон - это профанация и преступление против суверенитета Украины. Об этом заявила Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.Так она объяснила, почему фракция «Батькивщины» не поддержала закон №2571-Д.

«Этот закон не против «Приватбанка», этот закон прямо противоречит суверенитету Украины. Этим документом украинский народ лишают права управлять Национальным банком, а Национальный банк лишают конституционного долга подчиняться решению суда. Этот закон, по сути, объявляет амнистию тем, кто управлял Национальным банком, тем, кто управлял Фондом гарантирования вкладов, - они останутся безнаказанными, а людям не вернут ни копейки, потому что все уже украдено», - возмутилась Юлия Тимошенко.

В свою очередь, заместитель председателя партии «Батькивщина» Сергей Власенко отметил, что согласно закону №2571-Д Национальный банк пытаются вывести из-под юрисдикции украинских судов.

«Согласно этому закону у нас появится такой участник судебного процесса - суперответчик, Национальный банк, который получит ряд прав, значительно большие, нежели все права истцов по всей стране. Суды будут обязаны руководствоваться выводами Национального банка при рассмотрении дел. Очевидно, что этот закон антиконституционный», - отметил Сергей Власенко.

Юлия Тимошенко заявила, что «банковский» закон нарушает 11 статей Конституции Украины. Поэтому, убеждена она, после голосования этого документа он будет отменен решением Конституционного суда.

«Возможно, МВФ и кукловоды из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона, он будет отменен в Конституционном суде. Мы будем обязательно подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам даже в голову не пришло такие законы принимать», - заверила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко напомнила, что фракция «Батькивщина» подала отдельный законопроект по «Приватбанку», но его «слуги народа» даже не рассматривали.