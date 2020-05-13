15 мая пройдет новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности

Мировая война авторитаризма против демократии станет предметом новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.
Тема дискуссии: «Глобальная картина: война России и других против мировой демократии».
Участники разговора:
- Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
- Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор инициативы «UkraineWorld»;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда «Открой Украину»;
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину» (модератор).
Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.
Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?
Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?
Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?
Какие угрозы несет Украине «восточная гравитация»?
Как Киев видит глобальное международное полотно?
Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.
Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, «Интерньюз-Украина», инициативы «UkraineWorld».
Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 на наших ресурсах:
YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;
Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/
Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;
Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua
Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.
Киевский Форум Безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.