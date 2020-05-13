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15 мая пройдет новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности Анонс

Тема дискуссии: «Глобальная картина: война России и других против мировой демократии».

15 мая пройдет новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности

Мировая война авторитаризма против демократии станет предметом новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.

Тема дискуссии: «Глобальная картина: война России и других против мировой демократии».

Участники разговора:

  • Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
  • Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
  • Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
  • Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
  • Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор инициативы «UkraineWorld»;
  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда «Открой Украину»;
  • Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину» (модератор).

Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине «восточная гравитация»?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.

Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, «Интерньюз-Украина», инициативы «UkraineWorld».

Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 на наших ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua

Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

Киевский Форум Безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.

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