15 мая пройдет новая онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности

Тема дискуссии: «Глобальная картина: война России и других против мировой демократии».

Мировая война авторитаризма против демократии станет предметом новой онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.

Тема дискуссии: «Глобальная картина: война России и других против мировой демократии».

Участники разговора:

Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;

Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;

Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов «Интерньюз-Украина», главный редактор инициативы «UkraineWorld»;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда «Открой Украину»;

Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину» (модератор).

Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине «восточная гравитация»?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума.

Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума, Атлантического Совета, «Интерньюз-Украина», инициативы «UkraineWorld».

Трансляция начнется 15 мая, в 15:00 на наших ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua

Сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

Киевский Форум Безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.