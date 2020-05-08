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Трансляция онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности по Второй мировой войне Трансляция

На канале YouTube Open Ukraine стартует специальная онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности. Тема: «Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новых реалиях».

Участники разговора:

  • Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
  • Госпожа Вайра Вике-Фрейберга, шестой Президент Латвийской Республики;
  • Господин Витаутас Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый председатель Совета Саюдиса, первый Председатель независимого сейма Литвы;
  • Господин Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
  • Господин Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Господин Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году - модератор дискуссии.

8 мая 1945 немецкое командование составило безоговорочную капитуляцию перед войсками союзников.

Во Второй мировой погибло от 8 до 10 миллионов украинцев и украинок.

75 лет нас отделяет от дня великой исторической победы над нацизмом.

Но продолжается другая война. Война за демократию, независимость и свободу народов от чужой агрессии. Война за справедливый мировой порядок. Война против империализма и шовинизма.

Покушение России против Украины – это тоже часть этой войны, которая продолжается.

Сможет ли путинская Россия узурпировать победу во Второй мировой войне и снова переписать историю?

Как сдержать агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы?

Способны ли мы, следовательно, установить настоящий и окончательный мир в Европе?

Об этом будет идти речь в дискуссии.

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