Саакашвили заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота"

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своей встрече с президентом накануне назначения главой Исполнительного комитета реформ. Он заверил в своей готовности помогать президенту своим опытом и сотрудничать с парламентом и правительством.

По его словам, президент Владимир Зеленский, который назначил его на эту должность, решительно настроен на радикальные реформы и изменения. Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Мне очень понравился его (Зеленского. - Ред.) настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало большое количество людей. В основном его отговаривали те, кто хочет, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво - это болото. Украину нужно вытягивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда ним не станет (я уверен, что президент Зеленский таким и есть), и у которого амбиции остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и каждого украинца", - заявил Саакашвили.

Он выразил убеждение, что при хорошем сотрудничестве с Верховной Радой, правительством, гражданским обществом и бизнесом у его команды получится достичь результатов.

Напомним, что Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.