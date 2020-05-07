Ермак заявил, что у Украины есть план "Б" на случай провала мирных переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть запасной план на случай провала мирных переговоров относительно боевых действий на Донбассе. Об этом пишет "Укринформ".

Ермак подчеркнул, что украинская власть намерена до конца года сделать все, что от нее зависит, для урегулирования конфликта на Донбассе, и доказательством этого является интенсификация переговорного процесса в Минске. По его словам, местные выборы в ОРДЛО "под дулами автоматов" никто проводить не будет. Вначале нужен контроль над границей и безопасность.

"Но у нас есть и проработанный план "Б", о котором говорил президент: что мы делаем, если будет так, что мы делаем, если будет вот так. Но мы будем о нем подробнее говорить, когда поймем, что план "А" не работает", – сказал Ермак.

Он не уточнил, в чем заключается этот план, но отметил, что это не "стена".

Напомним, в декабре на тот момент еще помощник президента Андрей Ермак заявил, что Украина отгородится "стеной" от оккупированных территорий, если Россия на саммите "нормандской четверки" не согласится на прекращение огня и обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей так называемой стеной крайним вариантом. До этого украинская власть попытается решить вопрос реинтеграции Донбасса другим путем.