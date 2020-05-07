В Донецкой области оккупанты с БПЛА сбросили ВОГ-17, ранен украинский военный

Еще один военный пострадал в результате обстрела в Луганской области.

Вооруженные формирования России вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Против защитников н.п. Старогнатовка Донецкой области российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, из которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военный получил осколочное ранение.

"Также по позициям ООС неподалеку Новотошковского (Луганская обл. - Ред.) враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. Вследствие обстрела ранен один украинский защитник", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали и предоставили им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.