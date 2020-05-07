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Зеленский и Шмыгаль исключили открытие метро до 22 мая

Преждевременный запуск поездов грозит новой вспышкой коронавируса.

Зеленский и Шмыгаль исключили открытие метро до 22 мая
Фото: Олександр Рудоманов

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль исключили возможность открытия метро в Киеве, Харькове и Днепре до 22 мая.

Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам совещания о предотвращении распространения COVID-19.

На совещании поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе метрополитена. Шмыгаль сообщил Зеленскому, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. В правительстве считают, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

Зеленский поддержал такое решение правительства.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - сказал он.

Метрополитен в крупнейших городах Украины не работает с середины марта.

Шмыгаль напомнил, что хоть за последние сутки в Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество людей - 299, в то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни - 507.

Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер.

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