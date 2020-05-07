Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевлянин получил три месяца ареста за психологическое насилие над матерью

Административные санкции на него не влияли.

Киевлянин получил три месяца ареста за психологическое насилие над матерью
Архивное фото
Фото: sdecoret/Depositphotos

Деснянский районный суд Киева признал виновным в совершении домашнего насилия 37-летнего мужчину и приговорил его к трем месяцам ареста.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Киевская местная прокуратура №3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины). Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными словами свю мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что наложенные ранее на мужчину административные санкции не повлияли на него и не изменили его поведение. По результатам рассмотрения обвинительного акта суд поддержал сторону обвинения и приговорил мужчину к реальному сроку.

Напомним, в ноябре прошлого года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. Мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца. До этого он девять раз привлекался к административной ответственности, но это не повлияло на его поведение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также