Киевлянин получил три месяца ареста за психологическое насилие над матерью

Деснянский районный суд Киева признал виновным в совершении домашнего насилия 37-летнего мужчину и приговорил его к трем месяцам ареста.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Киевская местная прокуратура №3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины). Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными словами свю мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что наложенные ранее на мужчину административные санкции не повлияли на него и не изменили его поведение. По результатам рассмотрения обвинительного акта суд поддержал сторону обвинения и приговорил мужчину к реальному сроку.

Напомним, в ноябре прошлого года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. Мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца. До этого он девять раз привлекался к административной ответственности, но это не повлияло на его поведение.