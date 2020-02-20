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Елена Зеленская призвала создать понятные механизмы помощи жертвам домашнего насилия

"Человек в критической ситуации не должен экстренного искать помощь и приюта, он должен точно знать, куда обращаться".

Елена Зеленская призвала создать понятные механизмы помощи жертвам домашнего насилия
Елена Зеленская (архив)
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская  считает, что в Украине должны быть созданы простые и понятные механизмы помощи жертвам домашнего насилия.

Об этом она заявила на форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Извините, вы можете меня поправить если я не права, но ситуация выглядит так: когда вас убьют или покалечат, тогда позвоните. Так быть не должно быть... Жертвы часто не понимают, как рассказать о ситуации, страдают, боятся, стесняются из нее выйти... И мы должны вместе с вами сделать что-то для того, чтобы изменить эту ситуацию беспомощности, чтобы были созданы механизмы - простые и понятные - для того, чтоб можно было защитить каждого, кто нуждается в помощи ", - сказала Зеленская.

Она  подчеркнула, что пока что отсутствует полноценная защита жертв домашнего насилия со стороны государства.

"К сожалению, тема насилия в нашем обществе на данный момент является очень, наверное, незвучной для обсуждения. Побои, страхи, стыд не выносят на публику. Это очень часто становится темой для общественного диалога, но, к сожалению, отсутствует полноценная защита жертв со стороны государства ", - отметила Елена Зеленская.

Первая леди напомнила, что недавно в Украине заработала горячая круглосуточная линия экстренного реагирования по противодействия насилию по номеру 1547.

"Человек в критической ситуации не должен экстренного искать помощь и приюта, он должен точно знать, куда обращаться", - подчеркнула Зеленская.

Напомним, в ноябре прошлого года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие - мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

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