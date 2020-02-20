День розстрілу Небесної сотні. Що змінилося за 6 років

Шість років тому на вулиці Інститутській було вбито 48 людей, ще 80 - поранено. Сьогодні ми пропонуємо згадати ті події, а також подальше розслідування і результати розгляди справи в суді.

У тексті Марії Лебедєвої "Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану" розказується про те, які докази винуватості "чорної роти" київського "Беркуту" зібрало слідство, а також про те, як звільнення обвинувачуваних в рамках обміну полоненими відіб'ється на подальших судових розглядах.

Слідством було встановлено, що в ніч на 18 лютого задля збереження впливу і безпеки діючої на той момент влади міністр МВС України Віталій Захарченко видав злочинний наказ, який передбачав силовий розгін Майдану аж до застосування вогнепальної зброї проти мітингувальників. Цей наказ він "спустив" на свого заступника Ратушняка В.І., а той, у свою чергу, на Шуляка С.М. - командира внутрішніх військ МВС. Далі наказ прийняв командир ПМОП "Беркут" Сергій Кусюк. Особисто Кусюк передав наказ своєму заступнику Олегу Янішевському та командиру штурмової роти Дмитру Садовнику.Янішевський і Садовник разом з підлеглими виконали злочинний наказ"

У тексті Вікторії Герасимчук "Рятівники Майдану" описуються історії лікарів та рятувальників, які надавали першу медичну допомогу пораненим. А також розповідається про те, як група лікарів створила підпільний госпіталь, коли везти майданівців в звичайні лікарні стало небезпечно - там їх заарештовувала міліція.

“Звісно, я часто згадую ці події, - каже Олександр Черниш. - Наприклад, на Кріпосний провулок я більше не ходжу. І Маріїнський парк для мене не місце для прогулянок. Був після того в Будинку офіцерів - потім всю ніч були флешбеки, згадувалися поранення ці жахливі… Інколи думаю, а що було б, якби я щось зробив інакше? Можливо, врятував би ще когось? А, можливо, й ні. Буває, лежу вночі, прокручую це все в голові”.

Реконструкцію подій того дня читайте в тексті Соні Кошкіної "20 февраля. Кто дал команду стрелять стрелять по Майдану?". Це уривок з книги "Майдан. Нерасказанная история".