Екскомандира київського "Беркута" заочно засудили до 10 років позбавлення волі

Після Революції Гідності він утік до Росії. 

Екскомандира київського "Беркута" заочно засудили до 10 років позбавлення волі
Колишній командир київського "Беркута" Сергій Кусюк
Фото: Мария Карпухина / Дождь

Колишнього командира київського полку "Беркут" визнали винним в організації знищення доказів, важливих для встановлення обставин трагічних подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці. Суд засудив його  до 10 років позбавлення волі і ухвалив стягнути майже 680 тис. грн матеріальної шкоди у дохід держави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Встановлено, що він, використовуючи службове становище, сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників  Революції Гідності. Зокрема, він організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

За матеріалами сілдства, з місця дислокації полку було вивезено: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12". Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі. 

"Такі дії були спрямовані на приховання знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", - наголосили в Офісі генпрокурора. 

Крім того, засуджений заволодів особливо важливими службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення безпосередніх виконавців розстрілів та штатної зброї, яка була за ними закріплена.
﻿
