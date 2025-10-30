Екскомандира київського "Беркута" заочно засудили до 10 років позбавлення волі

Після Революції Гідності він утік до Росії.

Колишнього командира київського полку "Беркут" визнали винним в організації знищення доказів, важливих для встановлення обставин трагічних подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці. Суд засудив його до 10 років позбавлення волі і ухвалив стягнути майже 680 тис. грн матеріальної шкоди у дохід держави.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що він, використовуючи службове становище, сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності. Зокрема, він організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів.

За матеріалами сілдства, з місця дислокації полку було вивезено: 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12". Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі.

"Такі дії були спрямовані на приховання знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Крім того, засуджений заволодів особливо важливими службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення безпосередніх виконавців розстрілів та штатної зброї, яка була за ними закріплена.