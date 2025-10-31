Посадовця Держрибагентства судитимуть за обвинуваченням у недекларуванні квартири вартістю 3,5 млн грн у Броварах

Також посадовець не вказав у декларації автомобіль.

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт щодо головного державного інспектора Держрибагентства, який у декларації за 2024 рік не вказав частину свого майна.

За даними слідства, посадовець не задекларував квартиру площею 98,2 кв. м у Броварах під Києвом, оформлену на його дружину, вартістю близько 3,5 млн грн, а також автомобіль, який також належав дружині. У договорі купівлі-продажу цього авто вартість була штучно занижена у кілька разів.

Крім завершення розслідування, ДБР ініціювало питання про стягнення цих активів у дохід держави, оскільки вони могли бути набуті незаконним шляхом.

Посадовцю інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.