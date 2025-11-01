У жовтні ППО знищила понад 11 000 повітряних цілей

Протягом жовтня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 11269 повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Зокрема знищили:
- 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 53 крилаті ракети Х-101;
- 17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 30 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2416 ударних БпЛА типу Shahed;
- 591 розвідувальний БпЛА;
- 7930 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил впродовж жовтня здійснила 551 літаковильотів, зокрема:
- близько 340 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 120 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У жовтні 2025 року авіація Сил оборони України знищила близько 600 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.