Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

У жовтні ППО знищила понад 11 000 повітряних цілей

Найбільше знищили безпілотників. 

У жовтні ППО знищила понад 11 000 повітряних цілей
ППО
Фото: Сумська ОВА

Протягом жовтня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 11269 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Зокрема знищили:

  • 6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 53 крилаті ракети Х-101;
  • 17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 30 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2416 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 591 розвідувальний БпЛА;
  • 7930 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж жовтня здійснила 551 літаковильотів, зокрема:

  • близько 340 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 120 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У жовтні 2025 року авіація Сил оборони України знищила близько 600 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
Теми: , ,
