У жовтні ППО знищила понад 11 000 повітряних цілей

Протягом жовтня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 11269 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Зокрема знищили:

6 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

53 крилаті ракети Х-101;

17 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

13 крилатих ракет "Калібр";

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

30 крилатих ракет "Іскандер-К"

2416 ударних БпЛА типу Shahed;

591 розвідувальний БпЛА;

7930 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил впродовж жовтня здійснила 551 літаковильотів, зокрема:

близько 340 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 120 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У жовтні 2025 року авіація Сил оборони України знищила близько 600 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.