Вибухи було чутно у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та місті Алчевськ.

Сили оборони завдали ударів по чотирьох електропідстанціях на тимчасово окупованій території Луганської області — у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та місті Алчевськ.

Про це повідомляє видання Astra.

Місцеві жителі у пабліках повідомляють, що в Алчевську було чутно звуки дронів і щонайменше три вибухи. Після цього в окремих районах зникло світло.

За наявними відео, безпілотники уразили електропідстанцію, на якій спалахнула потужна пожежа. Осінтери припускають, що мова йде про підстанцію "Алчевська" на 220 кВ.

Так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру регіону. За його словами, під удар потрапили підстанції у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та в Алчевську.

Алчевськ, який перебуває під окупацією з 2014 року та є важливою логістичною базою для російських військ.