Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські дрони уразили чотири електропідстанції на окупованій Луганщині

Вибухи було чутно у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та місті Алчевськ.

Українські дрони уразили чотири електропідстанції на окупованій Луганщині
Фото: Exilenova+

Сили оборони завдали ударів по чотирьох електропідстанціях на тимчасово окупованій території Луганської області — у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та місті Алчевськ.

Про це повідомляє видання Astra.

Місцеві жителі у пабліках повідомляють, що в Алчевську було чутно звуки дронів і щонайменше три вибухи. Після цього в окремих районах зникло світло. 

За наявними відео, безпілотники уразили електропідстанцію, на якій спалахнула потужна пожежа. Осінтери припускають, що мова йде про підстанцію "Алчевська" на 220 кВ.

Так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру регіону. За його словами, під удар потрапили підстанції у Довжанському, Слов’яносербському, Перевальському районах та в Алчевську.

Алчевськ, який перебуває під окупацією з 2014 року та є важливою логістичною базою для російських військ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies