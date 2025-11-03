Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
РФ била по Дніпру ракетами, по області – безпілотниками та артилерією. Постраждали люди

Вночі збили на Дніпропетровщині 2 БпЛА.

РФ била по Дніпру ракетами, по області – безпілотниками та артилерією. Постраждали люди
Наслідки російських обстрілів, ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 3 листопада росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Область атакували безпілотниками та артилерією. Постраждали люди.

Про це написав у телеграмі в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

У Дніпрі понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома. По Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.

До лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей. 

Сили ППО збили на Дніпропетровщині 2 БпЛА.

  • 2 листопада вдень російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Павлоград на Дніпропетровщині. Окупанти вбили чоловіка і поранили дитину. 
