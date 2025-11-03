Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців

Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби.

Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про розробку нових типів контрактів для військовослужбовців. 

“Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту”, - зазначив Шмигаль.

Міністр наголосив, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати і ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Також заплановано, що нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакета.

“Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність”, - запевнив Шмигаль, і пообіцяв найближчим часом анонсувати всі додаткові деталі.

Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців
Фото: Міноборони
Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців

Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies