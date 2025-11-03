Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про розробку нових типів контрактів для військовослужбовців.

“Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту”, - зазначив Шмигаль.

Міністр наголосив, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати і ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Також заплановано, що нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакета.

“Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність”, - запевнив Шмигаль, і пообіцяв найближчим часом анонсувати всі додаткові деталі.