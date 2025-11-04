“Білі янголи” евакуювали двох людей, які вийшли з Ямполя

Ще одну людину поліцейські врятували з Лимана.

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий янгол” евакуювали двох людей, які вийшли з Ямполя Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Поліцейські отримали інформацію, що чоловік і жінка пішки вийшли з Ямполя, що під Лиманом, і чекають на узбіччі дороги. Евакуаційна група не змогла забрати людей одразу, оскільки на автомобіль націлились безпілотники “Молнія-2” і FPV. Вітм, з другої спроби цивільних вдалось евакуювати.

Ще одну людину евакуювали з Лимана.

На сьогодні в Лимані залишається понад 2900 жителів, а у всій Лиманській громаді – понад 4 тисячі осіб.