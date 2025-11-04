Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
“Білі янголи” евакуювали двох людей, які вийшли з Ямполя

Ще одну людину поліцейські врятували з Лимана.

“Білі янголи” евакуювали двох людей, які вийшли з Ямполя
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Донецької області

Співробітники спецпідрозділу поліції “Білий янгол” евакуювали двох людей, які вийшли з Ямполя Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Поліцейські отримали інформацію, що чоловік і жінка пішки вийшли з Ямполя, що під Лиманом, і чекають на узбіччі дороги. Евакуаційна група не змогла забрати людей одразу, оскільки на автомобіль націлились безпілотники “Молнія-2” і FPV. Вітм, з другої спроби цивільних вдалось евакуювати.

Ще одну людину евакуювали з Лимана. 

На сьогодні в Лимані залишається понад 2900 жителів, а у всій Лиманській громаді – понад 4 тисячі осіб.
