У Покровську досі залишається 1,2 тисячі цивільних, евакуація практично неможлива

У Покровську на Донеччині наразі алишаються 1 200 цивільних, евакуація з міста і громади через тяжку безпекову ситуацію практично неможлива.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а у самому місті Покровськ – 1200 цивільних", – сказав Петлін.

За словами посадовця, евакуація людей з громади практично неможлива через постійні обстріли, а в самому Покровську "ситуація набагато гірша, ніж у Костянтинівці".