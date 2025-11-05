Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСуспільствоВійна

У Покровську досі залишається 1,2 тисячі цивільних, евакуація практично неможлива

У Покровській громаді залишаються 1800 осіб.

У Покровську досі залишається 1,2 тисячі цивільних, евакуація практично неможлива
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

У Покровську на Донеччині наразі алишаються 1 200 цивільних, евакуація з міста і громади через тяжку безпекову ситуацію практично неможлива.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а у самому місті Покровськ – 1200 цивільних", – сказав Петлін.

За словами посадовця, евакуація людей з громади практично неможлива через постійні обстріли, а в самому Покровську "ситуація набагато гірша, ніж у Костянтинівці".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies