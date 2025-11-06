Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала після удару РФ по маршрутці у Херсоні

Загалом внаслідок цієї ворожої атаки поранення дістали троє людей.

Госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала після удару РФ по маршрутці у Херсоні
Фото: nikvesti.com

У Херсоні госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Потерпіла – під наглядом медиків. 

Загалом внаслідок цієї ворожої атаки поранення дістали троє людей.

  • Раніше повідомлялося, що під ворожий удар потрапив 49-річний херсонець. Він дістав контузію, поранення ока, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
﻿
