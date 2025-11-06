Госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала після удару РФ по маршрутці у Херсоні

У Херсоні госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Потерпіла – під наглядом медиків.
Загалом внаслідок цієї ворожої атаки поранення дістали троє людей.
- Раніше повідомлялося, що під ворожий удар потрапив 49-річний херсонець. Він дістав контузію, поранення ока, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.