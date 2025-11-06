Госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала після удару РФ по маршрутці у Херсоні

У Херсоні госпіталізували 14-річну дівчину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Потерпіла – під наглядом медиків.

Загалом внаслідок цієї ворожої атаки поранення дістали троє людей.