Покровськ: тримати не можна залишити

Оперативна обстановка в Покровську вкрай важка. І в інфопросторі точаться бої — продовжувати оборону чи відступити?

Бої за Покровськ і загалом за Покровсько-Мирноградську агломерацію є кульмінацією російського наступу цього року. Шостого листопада відбулися 100 боєзіткнень , п'ятого — 52, четвертого — 55, першого — 48. Тобто до третини всіх атак противника відбуваються саме на Покровському напрямку.

Фото: DeepStateMAP Ситуація станом на 5 листопада

Загальна ситуація така: між центром Покровська і селом Разіне під контролем Сил оборони територія 12 км завширшки. Ближче до Покровська проходить шосе Т0504, котре перетікає в шосе Е50 на Павлоград.

На північному фланзі 5-та бригада противника веде бої за Красний Лиман, 132-га з району Новоторецького атакує Маяк, у Коптевому зосередилася 39-та бригада, 1-ша веде бої за Новоекономічне. Мирноград перебуває під повним контролем Сил оборони, хоча час від часу штурмові групи противника діють на східній околиці міста.

На південному фланзі, тобто вздовж шосе Е50 (у межах міста — вулиця Захисників України), намагаються закріпитися передові підрозділи 71-го батальйону спецпризначення противника, у південно-західних кварталах діють групи 35-ї та 74-ї бригад і 506-й полк 27-ї дивізії.

Оперативна побудова противника викликає певний інтерес: за лінійними бригадами/полками зосереджені полки мобрезерву: 1441-й, 1437-й, 87-й полки; за ними — знову лінійні бригади: 55-та, 30-та та 433-й полк 27-ї дивізії. Можна припустити, що мобрезерв живитиме тактичну групу в міських кварталах Покровська штурмовими групами різного штибу, а гіпотетичний успіх розвиватимуть такі лінійні бригади.

Фото: EPA/UPG GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 2025 року. Пілоти БпЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальникна лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 2025 року.

Сили оборони, намагаючись стабілізувати ситуацію та підтримати оборонців Покровська, успішно контратакували на північному фланзі та звільнили райони Никанорівка — Родинське — Затишок і Кучерів Яр — Шахове — Нове Шахове.

У фокусі громадської уваги перебуває нещодавній тактичний вертолітний десант спецпризначенців ГУР МОУ. Якщо відфільтрувати думку ворога «всіх убили», як тоді два вертольоти спокійнісінько повернулися додому?

1 листопада з двох вертольотів Black Hawk у районі заводу електродвигунів висадилися дві групи спецпризначенців ГУР МОУ. Вони швидко захопили визначені об’єкти й утворили коридор, через котрий підтягнулися спецпідрозділи інших складових Сил оборони. Спецпризначенці почали зачистку північно-західної околиці Покровська, зупинили розповзання ворога в цій частині міста, завдають ударів fpv, наводять удари артилерії, витискають ворога, порушують його логістику. Підрозділи, що прибули на посилення, зачищають окуповані квартали й насамперед багатоповерхівки. Ці дії тимчасово зупинили повне оточення Покровська, Сили оборони зберігають контроль над трасами (наприклад, Павлоград — Покровськ). Мінуси — високі втрати, високоінтенсивні дії, що важко для десанту з 20 бійців.

Тож продовжувати оборону чи відступити?

Покровськ є одним з ключових вузлів на східному фронті. Його подальше утримання фундаментально значуще, аби стабілізувати оборону на всьому оперативному напрямку, зберегти логістичні можливості Сил оборони й запобігти глибшому просуванню противника.

Фото: EPA/UPG

Логістичне значення як артерії фронту

• Покровськ — головний залізничний та автомобільний вузол (шосе Т0504) для постачання боєприпасів, палива, персоналу, озброєння й техніки Силам оборони в Донецькій області. Втрата міста може перервати цей шлях, ускладнити логістику для оборони Краматорська, Слов'янська й інших укріплених районів.

• Росіяни намагаються перерізати цю артерію, зосередивши тут найчисленніше угруповання (до 110 тисяч особового складу). Подальша оборона дозволяє утримувати транспортні коридори, що критично важливі для збереження свободи маневру Сил оборони та запобігання ізоляції їх передових позицій.

Запобігання ефекту доміно й розвитку наступу противника в глибину

• Захоплення Покровська відкриває агресору шлях на Добропілля, Дружківку, Павлоград і в оперативну глибину — до Дніпра і Запоріжжя. Це призведе до відступу на інші оборонні рубежі, послабить позиції Сил оборони в усьому Донбасі та створить ризик оточення сусідніх агломерацій (Краматорськ — Слов'янськ).

• Оборона міста — це не лише тактичне стримування, а й стратегічна пауза, під час котрої на інших напрямках Сили оборони проводять рейдові дії, нищать ворожу техніку й особовий склад, змушуючи ворога розпорошувати ресурси на менш значущі напрямки. Це компрометує російські плани повної окупації регіону.

Фото: facebook/Генштаб Артилерійська бригада ЗСУ

Маневрена оборона і збереження ресурсів

• Українське командування веде не жорстку позиційну оборону, а динамічну (такої не існує в документах, але ситуація саме така): зачистки міста, ротація підрозділів (включно зі спецпризначенцями) й контратаки на флангах. Це дозволяє уникнути виснаження військ, як у випадку з Авдіївкою чи Вугледаром, і виграти час, аби наростити спроможності і продовжити оборону, зокрема отримати західну допомогу (далекобійна зброя, засоби ППО).

• Ризики: місто частково оточене, дороги перебувають під вогневим контролем артилерії та дронів, що ускладнює заміну військ і загалом логістику.

Психологічний та операційний вплив

• Оборона Покровська демонструє стійкість Сил оборони, підтримує морально-психологічний стан бійців, цивільного населення, сигналізує партнерам про готовність продовжувати боротьбу. Для противника Покровськ — трофей для пропаганди, хоч і з обмеженим стратегічним ефектом. Після Покровська їм доведеться штурмувати укріплені райони.

Наслідки гіпотетичного відступу Сил оборони з Покровська

Відступ з Покровська стане значним ударом для Сил оборони, оскільки місто є критичним для стійкості всієї оборони району. На основі доступних у публічному просторі даних можна говорити, що відступ призведе до каскадних втрат у логістиці, в оборонних позиціях і ресурсах, потенційно дестабілізуючи весь Донбас.

Фото: EPA/UPG Медевак проїжджає повз поле з фортифікаційними спорудами поблизу Покровська

Втрата логістичного вузла й ускладнення забезпечення військ

• Покровськ — це основний транспортний хаб із залізницею та автомагістралями, через який постачають війська в операційній зоні, евакуюють поранених й озброєння, що потребує ремонту. Відступ зруйнує ці шляхи, змушуючи Сили оборони шукати альтернативні маршрути, які вже перебувають під ударами fpv-дронів та артилерії.

• Наслідки: Ізоляція передових позицій 7-го корпусу ДШВ, дефіцит ресурсів для оборони Краматорська, Слов'янська та Добропілля. Евакуація стає небезпечною, постачання їжі, пального та боєприпасів ускладнюється до неможливого, ознаки чого спостерігаємо вже. Це спричинить швидке виснаження наявних запасів і вимушений відступ з ширшого фронту.

Ризик оточення військ і людські втрати

• У районі Покровська ведуть оборону 20–30 тисяч українських військових. Неорганізований відступ дозволить ворогу оточити район, де війська опиняться в пастці через звуження горла (зараз близько 12 км). Російські війська вже контролюють південно-західну частину Покровська, хоча, за іншими оцінками, 75 % Покровська — сіра зона. За таких умов відхід малими групами обернеться високими втратами.

• Наслідки: Масові втрати персоналу (можуть сягнути тисяч), дезертирство та зниження морально-психологічного стану військ. Командування 7 корпусу ДШВ уже стикається з дилемою: триматися чи відступати, щоб уникнути м'ясорубки, як в Авдіївці чи у Вугледарі. Запізнення з ухваленням рішення на відхід може стати смертельним на окремих ділянках через домінування fpv-дронів противника.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці артилерійського підрозділу 425 окремого штурмового полку утримують позиції поблизу Покровська

Втрати важкої техніки й озброєння

• Під час відступу неможливо евакуювати всю техніку: танки, БМП, артилерію та інше обладнання, яке вже пошкоджене. Дрони ворога та його артилерія контролюють шляхи відходу, змушуючи кидати все важке.

• Наслідки: Значне послаблення бойових спроможностей Сил оборони на Покровському напрямку.

Стратегічне послаблення оборони Донбасу й ефект доміно

• Втрата Покровська відкриває агресору шлях на Добропілля, Мирноград, Павлоград, Дніпро та Запоріжжя. Це створить загрозу для решти районів оборони, включаючи Краматорськ і Слов'янськ, які є останніми великими українськими фортецями на Донбасі.

• Наслідки: Колапс фронту на велику глибину, подібно до Авдіївки чи Вугледара, з вимушеним відступом по всьому сходу. Окупанти набувають можливості просунутися швидко, використовуючи перевагу в дронах і ударній авіації. Додатковим ефектом відступу з Покровська стануть втрата Лимана та Сіверська, що посилить тиск на весь регіон.

Фото: EPA/UPG GARA під час нічного удару по російських військах на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 2025 року. Пілот БпЛА бригади «Хижак» Патрульної поліції України керує безпілотником-бомбардувальникомпід час нічного удару по російських військах на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 2025 року.

Психологічні й політичні втрати

• Покровськ — символ стійкості, який тримається понад рік, попри перевагу ворога 8:1. Відступ стане пропагандистським трофеєм окупантів, послабить морально-психологічний стан українських бійців і підтримку партнерів.

• Наслідки: Зростання дезертирства (уже понад 250–400 тис. випадків, інформує Генпрокуратура), ускладнення мобілізації та послаблення дипломатичних позицій України. Втрата Покровська не стане фатальною. Сили оборони перейдуть до мобільної оборони на нових рубежах, продовжуючи виснажувати ворога (втрати ЗС РФ біля Покровська вже понад 12 тис.).

У підсумку відступ з Покровська не є кінцем війни, але значно ускладнить оборону, призведе до втрат у ресурсах, позиціях і часі для переозброєння. Сили оборони вже демонструють адаптивність (наприклад, відновлено логістику), хоча ситуація критична — ключ у своєчасних рішеннях і західній допомозі.

Відмова від оборони призведе до швидшого колапсу всього фронту, тоді як продовження оборонної операції стає «війною на виснаження», але на вигідних для України умовах.

Прогноз: Розмови про «падіння Покровська» передчасні; з постачанням зброї та стабілізацією логістики оборона може тривати, змушуючи ворога потерпати від значних втрат (сотні на добу). Подальша оборона Покровська — це інвестиція в час і простір для маневру, яка захищає не лише місто, а й весь східний фронт. Втрата міста стане болісним ударом, хоча й не фатальним; утримання ж посилює позиції України для майбутніх контроперацій.