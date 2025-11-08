Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських атак на Харківщині одна людина загинула, десятеро — поранені

Загинув 48-річний оператор газової компанії. 

Унаслідок російських атак на Харківщині одна людина загинула, десятеро — поранені
Фото: прокуратура Харківської області

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній та газовій інфраструктурі Харківської області. Через терор РФ загинула людина, ще десятеро поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Близько 2:30 у передмісті Харкова загинув 48-річний оператор газової компанії. Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала балістичні ракети типу "Іскандер" та дрони-камікадзе "Герань-2". Огляди місць тривають", — ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Харківської області

Опівночі 8 листопада під артилерійський обстріл потрапило село Грушівка Куп’янського району. Поранення отримав 43-річний місцевий житель.

Крім того, 7 листопада увечері російські війська завдали авіаудару по селищу Коротич. Влучання припало на територію автозаправної станції, унаслідок чого поранення отримали дев’ятеро людей, серед них — п’ятеро поліцейських, які перебували на службі.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (стаття 438 Кримінального кодексу України).
