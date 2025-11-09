Кількість постраждалих унаслідок обстрілу РФ у Дніпрі зросла до 13 осіб

9 і 10 листопада у місті Дніпро оголосили дні жалоби у пам'ять про людей, які загинули внаслідок російської атаки напередодні. Уночі ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини.
Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким. Також у місті до 13 зросла кількість потерпілих", — ідеться у повідомленні.
Уночі російські війська атакували Синельниківщину. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу.
Під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.
У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена.
По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки.
За інформацією від ПвК, над областю знищено 2 ворожі безпілотники.
- Загалом внаслідок російської атаки на місто Дніпро 8 листопада загинули 3 людей, серед поранених 2 дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені.