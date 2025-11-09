Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу РФ у Дніпрі зросла до 13 осіб

РФ продовжує терор Павлограда, Нікопольщини та Синельниківщини.

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу РФ у Дніпрі зросла до 13 осіб
Фото: Дніпропетровська ОВА

9 і 10 листопада у місті Дніпро оголосили дні жалоби у пам'ять про людей, які загинули внаслідок російської атаки напередодні. Уночі ворог атакував населені пункти Дніпропетровщини.

Про це повідомляє в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам'ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким. Також у місті до 13 зросла кількість потерпілих", — ідеться у повідомленні. 

Уночі російські війська атакували Синельниківщину. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу. 

Під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.

У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена.

По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки. 

За інформацією від ПвК, над областю знищено 2 ворожі безпілотники.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies