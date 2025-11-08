Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: у місті 9 та 10 листопада оголосили днями жалоби за загиблими

удар окупантів по багатоповерхівці у Дніпрі, 8 листопада 2025

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок удару росіян по багатоповерхівці у ніч на 8 листопада.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Мешканців 72 осель девʼятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено.

Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати. Місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла.

Питання з опаленням вцілілих частин (як і з подачею тепла на житломасиви Придніпровськ та Сонячний) вже відпрацьовуються.

Загалом по місту у будинках вибито близько 1,2 тис. вікон.

Також є ушкодження покрівель та міжпанельних швів.

У 130-му ліцеї на просп. Героїв, 38 розгорнуто штаб допомоги.

Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені.