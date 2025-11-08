США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головна Суспільство Війна

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: у місті 9 та 10 листопада оголосили днями жалоби за загиблими

Внаслідок удару загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: у місті 9 та 10 листопада оголосили днями жалоби за загиблими
удар окупантів по багатоповерхівці у Дніпрі, 8 листопада 2025
Фото: ДСНС

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок удару росіян по багатоповерхівці у ніч на 8 листопада. 

Про це повідомив мер міста Борис Філатов. 

Мешканців 72 осель девʼятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено.

Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати. Місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла.

Питання з опаленням вцілілих частин (як і з подачею тепла на житломасиви Придніпровськ та Сонячний) вже відпрацьовуються.

Загалом по місту у будинках вибито близько 1,2 тис. вікон.

Також є ушкодження покрівель та міжпанельних швів.

У 130-му ліцеї на просп. Героїв, 38 розгорнуто штаб допомоги.

Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
