Жовта Стрічка: на ТОТ Запоріжжя окупанти платять медикам за інформацію про пацієнтів мобілізаційного віку

У Мелітополі лікарям і медсестрам окупанти пропонують від 20 до 30 тисяч рублів за кожен випадок надання даних.

У тимчасово окупованому Мелітополі на ТОТ Запоріжжя російська адміністрація запровадила фінансові "винагороди" для медперсоналу за передачу інформації про пацієнтів призовного віку.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Як розповіли у русі опору, лікарям і медсестрам пропонують від 20 до 30 тисяч рублів за кожен випадок надання даних про адреси, дати відвідувань і персональні відомості пацієнтів. Ці суми відповідають приблизно місячній зарплаті місцевих медиків.

За даними активістів, окупанти таким чином намагаються виявляти чоловіків для примусової мобілізації до лав російської армії.

Місцевих жителів закликають бути обережними та уникати розголошення особистої інформації під час відвідування лікарень.