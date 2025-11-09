Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Жовта Стрічка: на ТОТ Запоріжжя окупанти платять медикам за інформацію про пацієнтів мобілізаційного віку

У Мелітополі лікарям і медсестрам окупанти пропонують від 20 до 30 тисяч рублів за кожен випадок надання даних.

Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі на ТОТ Запоріжжя російська адміністрація запровадила фінансові "винагороди" для медперсоналу за передачу інформації про пацієнтів призовного віку.

Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".

Як розповіли у русі опору, лікарям і медсестрам пропонують від 20 до 30 тисяч рублів за кожен випадок надання даних про адреси, дати відвідувань і персональні відомості пацієнтів. Ці суми відповідають приблизно місячній зарплаті місцевих медиків.

За даними активістів, окупанти таким чином намагаються виявляти чоловіків для примусової мобілізації до лав російської армії. 

Місцевих жителів закликають бути обережними та уникати розголошення особистої інформації під час відвідування лікарень.
