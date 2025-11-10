Найінтенсивніші бої в Покровську зараз – у районі промзони

Сили оборони продовжують ліквідацію окупантів у північній частині Покровська. Найжорсткіші бої зараз тривають на території промзони, заявили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Десантники зазначили, що Сили оборони контролюють шляхи просочування ворога до покровської промзони. Загалом за тиждень росіяни наростили кількість штурмів в Покровській агломерації: вони атакували українські підрозділи на 20 % більше – 132 рази.

"Противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", – йдеться у повідомленні.

7 корпус також повторив наведені раніше речником Генштабу дані про те, що логістику до Мирнограду забезпечують, є поповнення боєкомплекту і продуктів харчування. Росіяни намагаються атакувати місто з південного сходу, Сили оборони – ліквідовувати їх на підступах.

Боротьба за Покровськ

У серпні 2025-го президент повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.