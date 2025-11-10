До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Найінтенсивніші бої в Покровську зараз – у районі промзони

Сили оборони продовжують оборону міста. 

Найінтенсивніші бої в Покровську зараз – у районі промзони
Фото: скриншот

Сили оборони продовжують ліквідацію окупантів у північній частині Покровська. Найжорсткіші бої зараз тривають на території промзони, заявили в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Десантники зазначили, що Сили оборони контролюють шляхи просочування ворога до покровської промзони. Загалом за тиждень росіяни наростили кількість штурмів в Покровській агломерації: вони атакували українські підрозділи на 20 % більше – 132 рази. 

"Противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання", – йдеться у повідомленні. 

7 корпус також повторив наведені раніше речником Генштабу дані про те, що логістику до Мирнограду забезпечують, є поповнення боєкомплекту і продуктів харчування. Росіяни намагаються атакувати місто з південного сходу, Сили оборони – ліквідовувати їх на підступах. 

Боротьба за Покровськ

У серпні 2025-го президент повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ. 

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста. 

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних. 

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто. 

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies