Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус ДШВ: у Покровську залучили більше спецпризначенців, на підступах до Мирнограда є незначна кількість окупантів

Оборону поповнили додатковими засобами. 

7 корпус ДШВ: у Покровську залучили більше спецпризначенців, на підступах до Мирнограда є незначна кількість окупантів
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Триває операція із зачистки Покровська від окупантів. Сили оборони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ. 

Для протидії ворогу продовжують залучати більшу кількість спецпризначенців і штурмових підрозділів. За попередні дні Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ додатковим особовим складом і технікою. 

"Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", – повідомили в 7 корпусі. 

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ. 

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста. 

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних. 

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies