7 корпус ДШВ: у Покровську залучили більше спецпризначенців, на підступах до Мирнограда є незначна кількість окупантів

Триває операція із зачистки Покровська від окупантів. Сили оборони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Для протидії ворогу продовжують залучати більшу кількість спецпризначенців і штурмових підрозділів. За попередні дні Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ додатковим особовим складом і технікою.

"Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", – повідомили в 7 корпусі.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.



