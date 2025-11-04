На сьогодні збільшили графіки обмеження електропостачання в Києві і двох областях

В Україні на сьогодні збільшили обсяги відключення світла. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі, повідомили в Укренерго.

Тепер графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги діятимуть з 8:00 до 22:00. Графіки обмеження потужності для промисловості – також з 8:00 до 22:00.

Заплановані учора графіки зазнали змін, ознайомитися з новими можна у ДТЕК і обленерго. Зміни стосуються Києва, Київської і Дніпропетровської області.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", – повідомили в Укренерго.

Енергетики закликали споживати світло ощадливо.