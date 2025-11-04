Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСуспільствоЖиття

На сьогодні збільшили графіки обмеження електропостачання в Києві і двох областях

Енергетики закликали споживати світло ощадливо. 

На сьогодні збільшили графіки обмеження електропостачання в Києві і двох областях
Київ частково знеструмлений внаслідок атаки 10 жовтня
Фото: EPA/UPG

В Україні на сьогодні збільшили обсяги відключення світла. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі, повідомили в Укренерго.

Тепер графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги діятимуть з 8:00 до 22:00. Графіки обмеження потужності для промисловості – також з 8:00 до 22:00. 

Заплановані учора графіки зазнали змін, ознайомитися з новими можна у ДТЕК і обленерго. Зміни стосуються Києва, Київської і Дніпропетровської області.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", – повідомили в Укренерго. 

Енергетики закликали споживати світло ощадливо. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies