НАБУ заявило про викриття посадовиці філії Енергоатому на систематичному хабарництві

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття заступниці генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.

У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).