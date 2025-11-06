Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
​Російські війська втратили за добу 1 170 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 147 740 осіб.

​Російські війська втратили за добу 1 170 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 170 солдатів Росії, 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб 
  • танків – 11 329 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
  • артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
