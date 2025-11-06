​Російські війська втратили за добу 1 170 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 170 солдатів Росії, 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії ворога склали близько 1 147 740 осіб.

