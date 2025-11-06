​Російські війська втратили за добу 1 170 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 170 солдатів Росії, 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 147 740 (+1 170) осіб
- танків – 11 329 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6) од.
- артилерійських систем – 34 288 (+15) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 237 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 658 (+84) од.
- спеціальна техніка – 3 991 (+1) од.
Дані уточнюються.