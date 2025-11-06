Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Війна

Дніпро потрапило під обстріл російських дронів. Є потерпілі

Наразі відомо, що постраждали шість людей.

Дніпро потрапило під обстріл російських дронів. Є потерпілі
"швидка"
Фото: pershij.com.ua

Увечері Росія атакувала місто Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, наразі відомо про шістьох потерпілих.

Спершу очільник області повідомив, що четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Тепер Гайваненко уточнив, що троє залишаються в медзакладі. 

У Дніпрі через обстріл також пошкоджена чотириповерхівка. 
