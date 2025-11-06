Дніпро потрапило під обстріл російських дронів. Є потерпілі

Увечері Росія атакувала місто Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За його словами, наразі відомо про шістьох потерпілих.
Спершу очільник області повідомив, що четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Тепер Гайваненко уточнив, що троє залишаються в медзакладі.
У Дніпрі через обстріл також пошкоджена чотириповерхівка.
- Влада області також попереджала, що росіяни атакували у регіоні об’єкти енергоінфрастурктури.
- Того ж дня унаслідок російського удару були знеструмлені шахти. Під час обстрілу під землею перебували 2595 гірників.