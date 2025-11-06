Дніпро потрапило під обстріл російських дронів. Є потерпілі

Наразі відомо, що постраждали шість людей.

Увечері Росія атакувала місто Дніпро безпілотниками.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, наразі відомо про шістьох потерпілих.

Спершу очільник області повідомив, що четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Тепер Гайваненко уточнив, що троє залишаються в медзакладі.

У Дніпрі через обстріл також пошкоджена чотириповерхівка.