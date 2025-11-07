В Україні засудили трьох агентів ФСБ, які підпалювали майно Сил оборони та держустанови на замовлення рф

За матеріалами Служби безпеки України та Національної поліції до реальних термінів ув’язнення засуджено трьох агентів ФСБ, які здійснювали підпали автомобілів українських військових та будівель державних установ у північних регіонах країни.

Про це повідомляє СБУ.

Усі фігуранти потрапили в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали, де шукали "легкі заробітки".

На Київщині у липні 2024 року правоохоронці затримали агентурну пару, яка підпалила мультівен Збройних Сил України та два позашляховики, що призначалися для потреб фронту.

Зловмисники відстежували місця стоянок авто, після чого здійснили підпали, зафіксували результат на відео та передали його російським кураторам. Суд призначив кожному з агентів по 5,5 років позбавлення волі.

У Житомирській області до 8 років тюрми з конфіскацією майна засуджено 21-річного рецидивіста, який у лютому 2024 року підпалив адміністративну будівлю сільради за завданням російських спецслужб.

Суд визнав усіх трьох винними за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 258 — терористичний акт, вчинений групою осіб;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 — умисне знищення або пошкодження майна.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ у Києві, Київській та Житомирській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.