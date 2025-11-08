На Донеччині росіяни атакували авто з волонтерами та іноземними журналістами

Уранці 8 листопада при в’їзді до Костянтинівки Донецької області російський дрон атакував автомобіль гуманітарної місії "Проліска", у якому перебували волонтери, а також журналісти з Іспанії та Австрії.

Про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на керівника місії на Донеччині Євгена Ткачова.

За словами Ткачова, волонтери разом із капеланом Олегом Ткаченком вирушали на евакуацію мешканців з кількох адрес, коли дрон атакував їхню автівку.

"Ми тільки повернули, в’їхали за поворот і побачили дрон на відстані 10–15 метрів. Коли його побачили, зупинили машину, вискочили, і в цей час він атакував", — розповів керівник місії.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. За словами волонтера, усі учасники місії мають великий досвід роботи в зоні бойових дій з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ткачов зазначив, що дрон цілеспрямовано вдарив саме в емблему гуманітарної організації, попри чітке маркування автомобіля. Машину було сильно пошкоджено, і наразі з’ясовують, чи підлягає вона відновленню.

Відомо, що в авто перебував австрійський журналіст Крістіан Вершютц і його колега з Іспанії. Як повідомляє австрійське видання ORF, вони разом із волонтерами "Проліски" журналісти планували зняти процес евакуації цивільних у прифронтовій Костянтинівці.