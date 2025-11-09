Окупанти РФ обстріляли Дніпровський район Херсона

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 64-річний житель", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.
Нині медики дообстежують потерпілого.
- Напередодні вранці російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.