ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти РФ обстріляли Дніпровський район Херсона

64-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг.

Окупанти РФ обстріляли Дніпровський район Херсона
Фото: nikvesti.com

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждав місцевий мешканець.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 64-річний житель", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. 

Нині медики дообстежують потерпілого.
