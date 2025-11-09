Окупанти РФ обстріляли Дніпровський район Херсона

Внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.

"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 64-річний житель", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує Херсонська ОВА.

