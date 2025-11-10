Двоє жінок постраждали через російські обстріли Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 БпЛА типу «Герань-2»;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 7 приватних будинків (с. Приколотне);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 190 людей. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 11 558 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.