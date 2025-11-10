Двоє жінок постраждали через російські обстріли Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 БпЛА типу «Герань-2»;
- 10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 7 приватних будинків (с. Приколотне);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 190 людей. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 11 558 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.
На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
- Станом на 9 листопада близько 100 тисяч абонентів у Харківській області залишалися без електроенергії, водо- та теплопостачання.
- Перед цим ворог завдав масованого удару по енергетиці.