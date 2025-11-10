До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Двоє жінок постраждали через російські обстріли Харківщини

Ворог бив по області безпілотниками. 

Двоє жінок постраждали через російські обстріли Харківщини
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждали 55-річна і 75-річна жінки.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 7 приватних будинків (с. Приколотне);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Орілька).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 190 людей. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 11 558 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки,  Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

  • Станом на 9 листопада близько 100 тисяч абонентів у Харківській області залишалися без електроенергії, водо- та теплопостачання. 
  • Перед цим ворог завдав масованого удару по енергетиці. 
﻿
