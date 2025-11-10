Росіяни поранили на Харківщині трьох мирних мешканців

Внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років. Також постраждав 16-річний юнак.

У селі Рубіжне Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура .

