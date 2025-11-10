Росіяни поранили на Харківщині трьох мирних мешканців

Ввечері 10 листопада російська окупаційна армія атакувала цивільний автомобіль у Харківській області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У селі Рубіжне Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років. Також постраждав 16-річний юнак.
Медики надають пораненим мирним мешканцям необхідну допомогу.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).