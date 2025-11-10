До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили на Харківщині трьох мирних мешканців

Серед поранених - неповнолітній.

Ввечері 10 листопада російська окупаційна армія атакувала цивільний автомобіль у Харківській області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селі Рубіжне Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 

Внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років. Також постраждав 16-річний юнак.

Медики надають пораненим мирним мешканцям необхідну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies