Данія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

Уряд Данії виділяє Україні черговий, вже 28-й, пакет безпекової допомоги вартістю 1,4 млрд крон (близько 217 млн доларів).

Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії.

“Завдяки цьому пакету пожертвувань ми забезпечуємо Україну низкою критично важливих бойових можливостей у найближчі місяці завдяки данській моделі та ініціативі PURL. Все ще існує велика потреба в підтримці боротьби України за свободу. І є потреба, щоб інші країни також зробили свій внесок, наприклад, завдяки данській моделі”, – наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У новому пакеті передбачено додаткове фінансування так званої "данської моделі" (виробництво зброї в Україні" в розмірі 100 млн крон.

На ініціативу PURL Данія спрямує понад 372 млн крон, а на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання - ще 80 млн крон.

Решта коштів піде на низку ініціатив, про які окремо міноборони Данії не повідомляє.