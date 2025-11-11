Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Данія оголосила про черговий пакет допомоги Україні

Вартість 28-го пакета допомоги Україні складає понад 210 млн доларів.

Данія оголосила про черговий пакет допомоги Україні
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Фото: EPA/UPG

Уряд Данії виділяє Україні черговий, вже 28-й, пакет безпекової допомоги вартістю 1,4 млрд крон (близько 217 млн доларів).

Про це повідомила пресслужба Міноборони Данії.

“Завдяки цьому пакету пожертвувань ми забезпечуємо Україну низкою критично важливих бойових можливостей у найближчі місяці завдяки данській моделі та ініціативі PURL. Все ще існує велика потреба в підтримці боротьби України за свободу. І є потреба, щоб інші країни також зробили свій внесок, наприклад, завдяки данській моделі”, – наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У новому пакеті передбачено додаткове фінансування так званої "данської моделі" (виробництво зброї в Україні" в розмірі 100 млн крон.

На ініціативу PURL Данія спрямує понад 372 млн крон, а на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання - ще 80 млн крон.

Решта коштів піде на низку ініціатив, про які окремо міноборони Данії не повідомляє.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies