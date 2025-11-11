Росіяни атакували Одесу та район дронами, є пошкодження

Сьогодні вдень Росія вкотре атакувала Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях міста та Одеського району. Пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги.

"Жертв та постраждалих, на щастя, немає. На місцях працювали відповідні служби. Прошу громадян не підходити до місць падіння і дбати про свою безпеку", - наголосив Кіпер.

Як повідомлялося, сьогодні вночі під час атаки РФ на Одещину в Румунії впав безпілотник.