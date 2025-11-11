Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Одесу та район дронами, є пошкодження

Пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги.

Росіяни атакували Одесу та район дронами, є пошкодження
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Сьогодні вдень Росія вкотре атакувала Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

Зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях міста та Одеського району. Пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги.

"Жертв та постраждалих, на щастя, немає. На місцях працювали відповідні служби. Прошу громадян не підходити до місць падіння і дбати про свою безпеку", - наголосив Кіпер. 

Як повідомлялося, сьогодні вночі під час атаки РФ на Одещину в Румунії впав безпілотник
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies