Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Прокурор САП: Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова

Сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку. 

Прокурор САП: Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова
ВАКС
Фото: Макс Требухов

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, коли він обіймав посаду міністра оборони.

Про це прокурор заявив під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор. 

Як повідомлялося, Умєров нині повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими з РФ. 

Що передувало
