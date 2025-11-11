Прокурор САП: Міндіч впливав не лише на Галущенка, а й на Умєрова

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці, здійснював вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, але і на секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, коли він обіймав посаду міністра оборони.
Про це прокурор заявив під час судового засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики, раніше заступнику голови ФДМУ Ігору Миронюку, який фігурує в розслідуванні, передає "Інтерфакс-Україна".
"Впродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - заявив прокурор.
Як повідомлялося, Умєров нині повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими з РФ.
Що передувало
- У понеділок, 10 листопада, НАБУ і САП прокуратура повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики та оборони. НАБУ також опублікувало перехоплені розмови фігурантів.
- Учасники організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК "Енергоатом"». У рамках слідства провели понад сім десятків обшуків.
- Президент Володимир Зеленський у понеділковому вечірньому відеозверненні наголосив на невідворотності покарання для корупціонерів.
