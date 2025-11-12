Про оборону Покровська-Мирнограда
Офіс генпрокурора: лише за останні місяці припинено діяльність 277 шахрайських кол-центрів

Під виглядом інвестицій, повернення коштів чи продажу товарів шахраї виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії.

Офіс генпрокурора: лише за останні місяці припинено діяльність 277 шахрайських кол-центрів
Фото: СБУ

Лише за останні місяці прокуратура припинила діяльність 277 шахрайських call-центрів у Києві, Дніпрі, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Полтавській, Івано-Франківській, Житомирській, Черкаській та Одеській областях.

Як зазначає Офіс генпрокурора, ці схеми працювали як бізнес: офіси, менеджери, навчання персоналу, «скрипти» дзвінків, підроблені сайти та документи, а іноді навіть deepfake-дзвінки. Під виглядом інвестицій, повернення коштів чи продажу товарів шахраї виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії.

Під час обшуків вилучено понад 12 тис. одиниць техніки, 3 тис. телефонів, сервери, CRM-системи й чорнову бухгалтерію - усе це допомагає вийти на організаторів, фінансистів і розробників цифрової інфраструктури.

Організаторам і виконавцям уже повідомлено про підозру. Частина з них перебуває під вартою. Розслідування тривають. Вони спрямовані на те, щоб повністю знищити механізм, а не лише «точково» заблокувати його на певний проміжок часу.
