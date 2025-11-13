Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
На кордоні з ЄС затримали українця, який воював на боці Росії

Після окупації Криму він отримав російський паспорт та оформив документи для служби в російській армії. Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук.

На кордоні з ЄС затримали українця, який воював на боці Росії
На кордоні з ЄС затримали українця, який воював на боці Росії
Фото: прокуратура

На пункті пропуску «Шегині – Медика» затримано громадянина України, який воював у складі ЗС РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено: після окупації Криму він отримав російський паспорт у незаконному «органі влади» та оформив документи для служби в армії країни-агресора.

У березні 2024 року чоловік свідомо уклав контракт із міноборони РФ, вступив до мобілізаційного резерву на три роки, а згодом став оператором БПЛА у підрозділі російських військ. Брав участь у бойових діях на боці окупантів, зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді, оголосили в міжнародний розшук. 

Під час спроби виїхати до ЄС його затримали. Підозрюваного доставлено до органу досудового розслідування.

Прокуратура звернулася до суду для застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

За даними СБУ, затримання уродженця Сумщини відбулося на кордоні з Литвою, куди фігурант намагався втекти як біженець.

У лавах збройних сил РФ його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на Південний фронт України.

Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу.

На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і «залягти на дно».

Литовські колеги викрили бойовика на кордоні балтійської держави і передали українській стороні для здійснення правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
