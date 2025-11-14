Зеленський: вночі по цілях у РФ успішно застосували "Довгі Нептуни". Це – відповідь на терор

Президент сказав, що вночі в Україні збили збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

Президент України Володимир Зеленський у телеграмі розповів, що у ніч на 14 листопада російські цілі атакували українські ракети "Нептун".

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", – повідомив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні йому доповів Головком та були кілька доповідей командувача Повітряних сил.

"Працювали наші «петріоти» та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", – розповів Зеленський.

Він доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені.

Президент наголосив, що Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти.