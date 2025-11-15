Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через обстріли РФ одна людина загинула, семеро — поранені

За добу з регіону евакуювали 17 людей.

наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили та поранили вісьмох цивільних мешканців Херсонщини. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Високе, Петропавлівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Томарине, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Кізомис, Миролюбівка, Зеленівка, Софіївка, Дніпровське, Новомиколаївка, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Іванівка, Костирка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон", — зазначає він.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу,  адмінбудівлі, господарську споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", — наголошує Прокудін.
