Головне за суботу, 15 листопада: понад 160 боєзіткнень, знищення ворожих "Тріумфів" та радарів у Криму

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ще один розстріл росіянами українських військовополонених. Яким запам’ятається 1361-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 листопада відбулося 164 бої.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбивали 17 ворожих атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 52 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 листопада – в новині.

У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців, підрозділи Сил оборони України вийшли з Нововасилівського на більш вигідні для оборони позиції.

Про це ідеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Наразі тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. "За кожен метр української землі запекло б’ються захисники півдня України", — додають у Силах оборони.

З’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську. Знищені 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари, повідомили джерела LB.ua в СБУ.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 («Cheese Board») та радару цілевказання 92Н6 («Grave Stone»).

Джерела зазначають, що загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію провела СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

Станом на ранок 15 листопада у Києві стало відомо про смерть літньої жінки, яку госпіталізували через травми унаслідок російського обстрілу 14 листопада.

Таким чином, кількість жертв учорашнього обстрілу росіянами столиці України становить 7 осіб.

Російські окупанти імовірно розстріляли двох українських військовослужбовців, розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя", – написав він у телеграмі. Імовірно, йдеться про населений пункт у Запорізькій області.

Омбудсман зазначив, що це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. За його словами, такі вбивства не є поодинокими випадками, вони "формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора".

Лубінець нагадав, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", – написав він і додав, що якщо хтось став свідком або має будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, необхідно негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!