З’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську. Знищені 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари.

Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ.

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 («Cheese Board») та радару цілевказання 92Н6 («Grave Stone»).

Джерела зазначають, що загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію провела СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

безпілотники СБУ знищили у Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

"СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система — це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.