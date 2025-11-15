Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Джерела: безпілотники СБУ знищили у Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 «Тріумф». Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМБр

З’явилися нові дані щодо наслідків учорашньої атаки далекобійних безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в Новоросійську. Знищені 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" та 2 радари.

Про це повідомили джерела LB.ua в СБУ. 

Супутникові знімки підтверджують, що Служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог недорахувався двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 («Cheese Board») та радару цілевказання 92Н6 («Grave Stone»).

Джерела зазначають, що загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф".  Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію провела СБУ за підтримки Сил безпеки й оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).

"СБУ продовжує методичну роботу зі знищення систем ППО противника, які захищають важливі військові, інфраструктурні та логістичні об’єкти ворога. Кожна така знищена система — це дірка в обороні, якою точно скористаються українські безпілотники та ракети", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Вчора Генштаб підтвердив, що Сили оборони завдали успішних ударів по важливих об'єктах РФ, зокрема уражено пункт базування російських кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ, а також місце зберігання ПММ в районі Енгельса.
