У Херсоні через російські обстріли постраждали четверо цивільних

Російські окупанти з ночі 16 листопада продовжують атакувати херсонців дронами та з інших видів озброєння.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Опівночі у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона чоловіка. Внаслідок скидання вибухівки 37-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки", — ідеться у повідомленні.
Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Також до лікарні звернулися троє людей, які напередодні зранку потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона.
"55-річний чоловік та жінки, яким 63 та 52 роки, дістали вибухові травми й контузії. Потерпілі — під наглядом медиків", — додають в ОВА.
- Упродовж минулої доби російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, також під обстрілом були житлові будинки. Загинули 2 людини, 8 — зазнали поранень.