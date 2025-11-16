Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
У Херсоні через російські обстріли постраждали четверо цивільних

Опівночі російський дрон атакував 37-річного мешканця.

У Херсоні через російські обстріли постраждали четверо цивільних
Фото: ДСНС

Російські окупанти з ночі 16 листопада продовжують атакувати херсонців дронами та з інших видів озброєння. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Опівночі у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона чоловіка. Внаслідок скидання вибухівки 37-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки", — ідеться у повідомленні.

Постраждалому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Також до лікарні звернулися троє людей, які напередодні зранку потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона.

"55-річний чоловік та жінки, яким 63 та 52 роки, дістали вибухові травми й контузії. Потерпілі — під наглядом медиків", — додають в ОВА.
